The Flash 4: il nuovo promo rilasciato da The CW anticipa un altro team-up!

È tempo di un nuovo team-up per gli eroi! Ad annunciarlo è proprio il simpatico promo di “”, il sesto episodio della corrente stagione diche la prossima settimana vedrà Barry lavorare col suo nuovo alleato!

Attenzione possibile Spoiler

Introdotto soltanto nell’episodio della scorsa settimana, Ralph Dibny (Harley Sawyer) è finalmente pronto ad indossare una super-tuta e pattugliare le strade di Central City nei panni del supereroe noto come Elongated Man. Già nel promo, visionabile in chiosa all’articolo, lo vediamo infatti indossare una tuta grigia molto aderente in grado di allungarsi tanto quanto il proprio corpo!



A quanto pare, nei prossimi episodi del serial vedremo Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) impegnato ad “addestrare” il nuovo compagno, affinché questo possa diventare un vero eroe e contribuire alla lotta al crimine. Dal momento che in città sta per arrivare un nuovo metaumano in grado di dare vita agli oggetti inanimati, il velocista potrebbe aver scelto il momento ideale per trovarsi un aiutante!



La puntata introdurrà inoltre una serie di nuovi Harrison Wells, in quanto Harry (Tom Cavanagh) e Cisco raduneranno le più intelligenti incarnazioni del personaggio da tutti gli angoli del Multiverso per cercare di capire chi sia Il Pensatore.