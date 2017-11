The Flash 4: online il nuovo promo dell'episodio dal titolo "Therefore I Am"

La stagione 4 di The Flash è attualmente in onda su CW e ora è uscito il video promo della prossima puntata, dal titolo; si tratta dell'episodio n. 7, l'ultimo prima del

In questo settimo episodio Barry (Grant Gustin) incontra DeVoe (Neil Sandilands). Nel frattempo Iris (Candice Patton) si prepara per il suo grande giorno.

Flash vede nel cast: Grant Gustin nei panni di Barry Allen/The Flash, Candice Patton nei panni di Iris West, Danielle Panabaker nei panni di Caitlin Snow/Killer Frost, Carlos Valdes as nei panni di Cisco Ramon/Vibe, Tom Cavanagh as nei panni di Harrison Wells, Jesse L. Martin nei panni di Detective Joe West e Keiynan Lonsdale as nei panni di Wally West/Kid Flash.

The Flash 4 va in onda tutti i martedì su CW.