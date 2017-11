The Flash 4: rilasciato un nuovo set di foto con protagonisti Barry e DeVoe!

Il network statunitenseha rilasciato un set di foto tratte da "”, l’episodio diche sarà trasmesso la prossima settimana e vedrà il nostro velocista preferito faccia a faccia col geniale(Neil Sandilands).

Attenzione possibile Spoiler



Secondo quanto dichiaro dall’attrice Candice Patton e da Grant Gustin, Barry Allen/The Flash

sarà letteralmente consumato dall’identità apparentemente “normale” della sua nuova nemesi, e si spingerà assai oltre pur di scoprirne i segreti.



Queste sono state le parole di Gustin sull’argomento: “Barry sta prendendo la cosa troppo seriamente. Sarà lui, prima di qualsiasi altro componente del team, a capire che questo è il nostro uomo e sarà ossessionato dal beccarlo, perché non vuole che le cose gli sfuggano di mano, come invece accade si solito. […] Mentre quest’anno è stato molto positivo, per la prima volta nella stagione in corso lo vedremo disfarsi leggermente… Inizia ad essere ossessionato dall’idea di trovare questo tipo e dal dimostrare a tutti che non si sbagli sul suo conto. Ma gli altri avranno seri dubbi, almeno per qualche tempo.”



The Flash torna martedì prossimo. Avete già visionato il trailer dell’episodio?