The Flash 4: rivelato il full concept art del costume di Barry

The Flash è finalmente tornato con la quarta stagione e siamo in dirittura d'arrivo per il crossover con le serie sorelle dell', che ci delizierà la prossima settimana e si intitola. Nel frattempo è uscita online un'immagine del costume di Barry.

Attenzione possibile Spoiler

Precisamente è il concept art intero della tuta che Barry Allen (Grant Gustin), indossa in questa nuova season del serial dedicato al Velocista Scarlatto. Andy Poon, illustratore e designer, ha recentemente usato Instagram per farci dare un'occhiata al nuovo costume di Flash, quello implementato da Cisco (Carlos Valdes) e indossato da Barry una volta tornato dalla Speed Force.

Date un'occhiata all'immagine e diteci cosa ne pensate.

Anche se la concept art non mostra nulla delle migliorie tecnologiche inserite da Ramon, non è male. The Flash 4 torna su CW tutti i martedì.