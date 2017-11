The Flash 4: Wally West ha affrontato uno storico nemico della Justice League?

Il nuovo episodio di, trasmesso la scorsa notte sulla rete statunitense The CW, ci ha rivelato che(Keiynan Lonsdale), durante la breve assenza dalle strade di Central City, ha affrontato uno degli storici nemici della Justice League

Attenzione possibile Spoiler

Al rientro dal periodo sabbatico che si era concesso nelle ultime settimane, Wally ha infatti raccontato alla famiglia West e agli componenti del Team Flash di aver trovato quello che cercava: “autoriflessione ed una stella marina spaziale con la capacità di ridimensionare tutto”.



La creatura menzionata dal giovane velocista non è altri che Starro il Conquistatore, un alieno dotato di poteri immensi, nonché membro della cosiddetta specie “Hatorei”: una razza aliena che ha usato i propri poteri psichici per contrastare la Justice League e conquistare, nel 31° secolo, una vasta fatta di universo.



È alquanto curioso che questo scontro sia avvenuto pochi giorni dopo l’uscita mondiale dell’omonima pellicola cinematografica, non trovate?

The Flash torna martedì prossimo con la terza parte dell'imminente crossover 'Crisis on Earth-X'. Avete già visto le foto tratte dalle tanto attese nozze West-Allen?