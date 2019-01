The Flash 5, Barry Allen sfida il villain Cicada nel trailer di "The Flash & The Furious"

L’ultimo appuntamento con il velocista scarlatto ha regalato ai suoi spettatori un finale alquanto inatteso, una rivelazione che potrebbe scombussolare le carte in gioco per il nuovo schema narrativo. La seconda parte della quinta stagione si rivela nel nuovo trailer rilasciato dall’emittente televisiva The CW.

Il video in questione è alquanto ricco di spoiler, pertanto sconsigliamo vivamente la visione a quanti non abbiano visto il nono episodio che ha preceduto il crossover dell’Arrowverse “Elseworlds”. Nel midseason finale di The Flash si è scoperto che la figlia di Barry Allen (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton), Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy), sta lavorando in segreto con Eobard Thawne (Tom Cavanagh) nella propria dimensione temporale.

Sembra proprio che Eobard e Nora abbiano stretto un accordo che ha permesso alla ragazza di poter incontrare l’amato padre mai conosciuto, ma ancora non è possibile comprendere cosa ne abbia guadagnato Thawne, considerando la sua non poi tanto sconosciuta ostilità verso Barry.

Padre e figlia, in ogni caso, avranno modo di trascorrere del tempo insieme, proprio ciò che la velocista voleva grazie alla collaborazione dello storico villain di Flash. Quest’ultimo, tuttavia, potrebbe incorrere in un oscuro percorso che potrebbe rischiare di farlo consumare dalla rabbia nei riguardi di Cicada, colpevole di aver ferito il personaggio interpretato da Jessica Parker Kennedy.

La dura battaglia per salvare la sua famiglia vedrà dunque impegnato Flash nel decimo episodio della quinta stagione intitolato “The Flash & The Furious”, in onda su The CW il prossimo 15 gennaio. Il trailer è visibile comodamente nella parte superiore della notizia.

Mentre Nora è alle prese con la rivelazione che Thawne ha ucciso sua nonna, il team Flash dovrà fermare un formidabile team up formato da Weather Witch (Reina Hardesty) e Silver Fox (Gabrielle Walsh), un nuovo villain meta che può controllare motori e tecnologia motorizzata. Frattanto Caitlin (Danielle Panabaker) e Cisco (Carlos Valdes) discutono della possibilità di dar vita ad una cura per i metaumani.