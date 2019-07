The Flash 5: chi sarà il villain della prossima stagione?

La sesta stagione di The Flash debutterà quest'autunno sul network americano The CW, e a breve avremo nuove anticipazioni dal Comic-Con di San Diego. Ma scopriremo anche l'identità del nuovo, atteso villain? Eric Wallace ci fornisce qualche dettaglio al riguardo.

Il nuovo showrunner di The Flash ha anticipato qualcosa sul prossimo antagonista di punta della seconda serie dell'Arrowverse : "Il villain della prossima stagione non è stato mai nominato in quelle precedenti, ma proviene dai fumetti" ha dichiarato Wallace a Entertainment Weekly, oltre ad aver confermato che si tratta di un lui.

E a quanto pare, avrà una connessione emotiva con Barry: "Il percorso emotivo del nuovo villain rispecchia quello che si troverà davanti Barry Allen nella sesta stagione. Il big bad questa volta, se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, sarà il più personale dei villain per Flash dai tempi di Eobard Thawn. Perché si ritrova più o meno nelle stesse circostanze in cui si trova Barry, e la cosa li avvicinerà in un modo più oscuro di quanto sia accaduto con gli antagonisti delle ultime stagioni" continua Wallace.

Ma non dimentichiamoci di Thawne, che a detta di Wallace "è ancora a piede libero e potrebbe fare la sua ricomparsa in ogni momento".

Inoltre, durante la stessa intervista, Gustin e Wallace hanno rimarcato l'importanza del crossover Crisi sulle Terre Infinite e delle ripercussioni che avrà sullo show.

La sesta stagione di The Flash debutterà l'8 ottobre su The CW.