The Flash 5: come cambieranno le dinamiche familiari dei West e degli Allen

La notizia contiene degli spoiler sulla stagione 4 e sull'inizio della stagione 5 di The Flash, il serial The CW che racconta le avventure di Barry Allen, il Velocista Scarlatto di Grant Gustin.

Innanzitutto Barry Allen e la sua famiglia: lui e Iris si sono sposati e, all'inizio della quinta stagione dovranno aiutare la figlia, Nora, che arriva dal futuro e che pare abbia combinato un qualche disastro. La ragazza avrà fin da subito un ottimo rapporto con suo padre, Barry ma con Iris si dimostrerà fredda, cosa che alla futura mamma risulta davvero incredibile da credere. Ecco cosa ha detto Candice Patton di questa nuova esperienza di Iris:

"Per me, in qualità di attrice è sempre bello fare delle cose nuove ed il nostro show offre a ognuno di noi, molto spesso, questa possibilità: c’è sempre qualcosa di interessante, nuovo e diverso da fare, anche dei ruoli differenti da interpretare, ma per Iris stavolta sarà veramente dura perché si trova di fronte a questa strana situazione, il fatto cioè di avere una figlia che arriva dal futuro perché… Già, perché è arrivata? E la cosa strana è che lei sembra essere profondamente legata a suo padre ma non prova lo stesso affetto per la madre e Iris non riesce a capire perché."

Poi parla anche Danielle Nicolet della dinamica della loro famiglia, quella composta da Joe e Cecile, cioè. La famiglia West-Allen è passata attraverso un bel tornado nel corso della quarta stagione anche perché è arrivata la bimba di Joe e Cecile:

"Beh, sapete che Cecile era una persona super normale prima e poi ha iniziato ad uscire con questo ragazzone che intorno ha tutte quelle persone e si ritrova anche ad avere i superpoteri, una bambina e una nipote che è più grande della sua prima figlia! È complicato: insomma, per fare un paragone è come se uscissi con un ragazzo che ha una grande famiglia italiana; con Joe è una grande famiglia metaumana!"

The Flash torna con la quinta stagione il 9 ottobre su The CW.