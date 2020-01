The Flash 5: nelle foto del decimo episodio c'è anche John Diggle di Arrow

Possiamo dare un'occhiata alla nuova puntata di The Flash attraverso le immagini tratte da Marathon, episodio che segna il ritorno dell'eroe dopo Crisi Sulle Terre Infinite. Nelle foto compare anche John Diggle, personaggio storico dell'Arrowverse.

Abbiamo avuto modo di acquisire i primi dettagli sul ritorno di The Flash con la sinossi di Marathon, la decima puntata della quinta stagione e la prima dopo gli eventi del crossover Crisi Sulle Terre Infinite. Probabilmente è da qui che Barry dovrà incominciare a raccogliere l'eredità di Oliver Queen e dovrà assumersi una responsabilità ancora più grande ora che Arrow non c'è più.

Basta dare uno sguardo agli scatti presi direttamente dell'episodio per accorgersi che in questa puntata Barry potrà godere dell'aiuto di John Diggle, un personaggio che, pur essendo secondario, si è rivelato in realtà centrale nell'economia dell'Arroverse.

L'attore che interpreta Diggle sembra essere molto affezionato al ruolo e ne parla così, anche in relazione al suo coinvolgimento nel mondo di Green Lantern:

"Ho sempre amato l'idea di essere in grado di entrare a far parte del mito di John Stwart, ovviamente, ma ho amato anche l'idea che stessimo creando qualcosa di completamente nuovo. John Diggle non è mai esistito prima. Abbiamo creato questo personaggio, Spartan, che non è mai esistito nei fumetti o in qualche altro universo, e ora fa parte dei fumetti. Quindi è stato qualcosa, e continua ad essere qualcosa, di cui vado veramente fiero"

Non resta che guardare la puntata per vedere in che modo i due eroi collaboreranno. Nel frattempo sappiamo già che, dopo Marathon, avremo una puntata di The Flash legata a San Valentino.