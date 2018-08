The Flash 5: Keiynan Lonsdale tornerà ad essere Kid Flash, ma solo per pochi episodi

Nei mesi scorsi erano stato annunciato che Keiynan Lonsdale, attore noto per il ruolo di Kid Flash, non sarebbe stato più un personaggio ricorrente nell'universo televisivo targato CW. Ebbene, in data odierna abbiamo appreso che tornerà nella quinta stagione di The Flash, ma soltanto per un numero esiguo di episodi.

La notizia è stata annunciata dallo showrunner Todd Helbing in occasione di una recente intervista ai microfoni di Newsarama: "Vedrete Wally nella premiere della quinta stagione. Sarà presente soltanto in tre episodi del nuovo arco narrativo. Non spenderemo molto tempo con Kid Flash come in molti speravano, ma la storia che abbiamo in mente per lui è davvero bella."

Lonsdale si è unito all’Arrowverse durante la seconda stagione di The Flash, divenendo il supereroe Kid Flash nella terza. Durante la quarta, tuttavia, il personaggio ha preferito abbandonare la sua strada per cercare il proprio posto nel mondo, unendosi per qualche tempo all’equipaggio della Waverider in Legends of Tomorrow.

Vi ricordiamo che la quinta stagione di The Flash arriverà a partire dal 9 ottobre sul CW e vedrà Barry Allen debuttare un costume nuovo di zecca. A detta di Grant Gustin, i fan dello show dovranno prepararsi a grandi sorprese perchè la premiere sarà la migliore di sempre e conterrà una mirabolante scena d'azione direttamente estrapolata dalle pagine dei fumetti DC.