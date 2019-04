The Flash 5: il materiale promozionale dell'episodio Snow Pack

The Flash è tornato sul piccolo schermo in queste settimane con la quinta stagione e online sta circolando il materiale promozionale del prossimo episodio, che andrà in onda negli Stati Uniti settimana prossima. Sul web sono comparse delle foto della puntata e un video promozionale che mostra alcune sequenze della puntata.

Il prossimo episodio, intitolato Snow Pack, come si nota anche nel video promozionale, sembra spostare l'attenzione sulla famiglia di Caitlin (Danielle Panabaker), mentre suo padre (Kyle Secor), riemerge e costringe Caitlin a cercare l'aiuto di sua madre (Susan Walters).

Inoltre delle immagini del finale con Gustin sono state diffuse solo pochi giorni fa.



La quinta stagione di The Flash contiene un crossover con Arrow e la quarta stagione di Supergirl, chiamato Elsewords, e andato in onda nei primi giorni di dicembre, introducendo il personaggio di Batwoman, interpretata da Ruby Rose.

Con la messa in onda dell'ottavo episodio della stagione, The Flash ha raggiunto la centesima puntata dello show.

La trama della quinta stagione vede Barry incontrare Nora West-Allen, la figlia che avrà con Iris e che è tornata indietro nel tempo per poterlo conoscere, dato che nel futuro Barry morirà quando lei avrà solo pochi anni di vita.

Nel frattempo sono state mostrate le immagini di Godspeed, un nuovo nemico per The Flash.