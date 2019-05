The Flash 5: il nuovo costume di Killer Frost ha un significato speciale

Così come accaduto con Arrow, il finale della quinta stagione di The Flash è servito a preparare il terreno per gli avvenimenti che avranno luogo nella prossima stagione.

Quello che vedremo nella prossima stagione sarà un Team Flash diverso nell'aspetto, grazie anche ai nuovi costumi progettati da Cisco Ramon. Proprio il buon Cisco, in quest'ultimo episodio, decide di abbandonare la vita da metaumano e cercare di condurre una vita normale, lontana da qualunque stravaganza supereroistica.

Per il Team Flash, dunque, è la fine di un'era. Normale, allora, che alcuni gesti assumano un forte valore simbolico: il costume regalato da Cisco a Killer Frost, infatti, sarà l'ultimo suo progetto messo a servizio dei suoi amici. La cosa, tra l'altro, era stata in qualche modo auspicata dalla stessa Danielle Panabaker, interprete di Caitlin Snow, che si era detta speranzosa di poter sfoggiare quanto prima un nuovo look per il suo personaggio: detto fatto, dunque, giusto in tempo per Crisi sulle Terre Infinite che avrà luogo il prossimo autunno.

Oltre a quello di Vibe, comunque, un altro doloroso addio si è consumato in questo finale di stagione. Lo showrunner Todd Helbing, intanto, comincia a caricare le aspettative per Crisi sulle Terre Infinite, che secondo lui porterà tanta nuova energia allo show.