The Flash 5, online il promo dell'episodio 10 "The Flash & The Furious"

Terminata nella serata di ieri l’avventura del crossover Elseworlds nell’Arrowverse, The CW ha da poco rilasciato il video promozionale della prossima puntata che andrà in onda il prossimo 15 gennaio.

“The Flash & The Furious” riprenderà la storia lasciata in sospeso lo scorso 4 dicembre dopo il viaggio di Nora e Barry (Grant Gustin) per cercare di fermare una volta per tutte Cicada (Chris Klein). Il momento probabilmente che più ha generato curiosità negli spettatori è stata la rivelazione della comparsa di Eobard Thawne (Tom Cavanagh) del 2049, epoca da cui proviene Nora (Jessica Parker Kennedy). I due a quanto pare stanno collaborando al fine di raggiungere uno scopo che non è stato per il momento svelato, così come non sappiamo ancora qual è la natura del rapporto che li lega, specie se si considera che Eobard sembra essere rinchiuso in una cella mentre dialoga con Nora.

Lo spot che troverete nella parte superiore della notizia promette a tal proposito di consegnare ulteriori pezzi di questo puzzle narrativo. In attesa perciò di avere una sinossi ufficiale della puntata e di dare un primo sguardo alle immagini promozionali rilasciate da CW vi invitiamo a rimanere su queste pagine per non perdere nessun aggiornamento sul futuro dello show.

Dopo l’esplosione dell’acceleratore di particelle ai laboratori S.T.A.R., una tempesta di materia oscura colpisce uno scienziato forense, Barry Allen, conferendogli una velocità incredibile. Per adesso solamente alcuni degli amici più stretti e ad alcuni suoi partner sanno che Barry è l’uomo più veloce del mondo, ma non passerà molto tempo prima che il mondo scopra che Barry Allen è diventato… Flash.

The Flash tornerà su The CW con il decimo episodio della quinta stagione il 15 gennaio 2019.