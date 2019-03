The Flash 5: online il video promozionale dell'episodio 18 intitolato "Godspeed"

La serie televisiva sul velocista scarlatto è entrata nel vivo dopo le scottanti rivelazioni raccontate nel corso della diciassettesima puntata. Lo scossone che ha investito l’intera storia avrà delle inevitabili ripercussioni nel corso dei prossimi racconti, già a partire da quello che The CW trasmetterà il 16 aprile.

ATTENZIONE, SPOILER!

Nora (Jessica Parker Kennedy) ha finalmente confessato a Barry (Grant Gustin) ed Iris (Candice Patton) di aver collaborato in tutto questo tempo con l’acerrimo nemico di Flash, Eobard Thawne (Tom Cavanagh), conosciuto con il nome di Reverse Flash. La reazione di delusione che ben si è potuta leggere sui volti del Team Flash si è poi tradotta nella prigionia di Nora per precisa volontà di suo padre, il quale sembra ormai non fidarsi più di quelle che sono le motivazioni che hanno spinto la giovane velocista a collaborare finora con la squadra.

Il promo che trovate nella parte superiore della notizia ci conferma come la persona maggiormente colpita da questa triste vicenda sia proprio Barry, il quale, dopo molteplici discorsi tenuti con Iris, Caitlin e Ralph, pare intenzionato a non cambiare così repentinamente idea sulla possibilità di liberare Nora. Quel che, tuttavia, interessa ancora di più lo spettatore sarà la possibilità di fare un salto nel passato per comprendere ancora meglio la natura della collaborazione che legava finora Nora ed Eobard, un passato raccontato nel diario che la ragazza ha tenuto sempre con sé nel corso di queste puntate.

Il titolo dell’episodio, Godspeed, è un chiaro riferimento ad un recente villain dei fumetti di Flash, disegnato per l’occasione del DC Rebirth da Carmine Di Giandomenico. Al momento, tuttavia, non è ben chiaro quale sarà il peso che questo velocista misterioso avrà nel corso del racconto, ma sappiamo per certo che i fan non vedono l’ora di vedere la trasposizione televisiva di uno dei personaggi più interessanti introdotti recentemente nell’universo di Flash.

Godspeed, inoltre, vedrà debuttare dietro la macchina da presa l’attrice Danielle Panabaker, interprete nella serie di Caitlin Snow / Killer Frost.