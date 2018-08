The Flash 5: Rag Doll sarà interpretato da un contorsionista di America's Got Talent

Il contorsionista Troy James, famoso per la sua comparsa in America's Got Talent, vestirà i panni di Rag Doll nel quinto episodio della nuova stagione di The Flash. James ha già mostrato le sue incredibili doti in Shadow Hunters, Channel Zero, The Void e The Strain.

Rag Doll è un supercriminale apparso per la prima volta durante la Golden Age dei fumetti DC nel lontano 1942. La versione che sarà trasposta sul piccolo schermo è descritta come quella di un criminale incredibilmente danneggiato emotivamente che ha il potere di piegarsi a proprio piacimento e adattare il suo corpo in piccoli spazi, ruolo che sembra perfetto per un contorsionista come James. Nella quinta stagione Rag Doll sfiderà Flash e i suoi alleati mettendo in moto un piano malefico che potrebbe cambiare per sempre le sorti della città. Il personaggio deve il suo nome ad un costume simile a quello di un bambola, ma di aspetto trasandato.

Nella quinta stagione dello show assisteremo alle dinamiche familiari tra Barry Allen/The Flash (Grant Gustin), Iris West-Allen (Candice Patton) e la loro figlia velocista proveniente dal futuro Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy). I primi due episodi del nuovo arco narrativo saranno intitolati "Nora" e "Blocked". Vedremo in azione anche il villain Cicada (Chris Klein), personaggio che riesce a rubare l'energia vitale altrui e utilizzarla per rigenerarsi.

La quinta stagione di The Flash esordirà il 9 ottobre su The CW.