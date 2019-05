The Flash 5, nel season finale un doloroso addio a uno dei personaggi più amati

È andato in onda ieri sulla CW l'ultimo, sconcertante episodio della quinta stagione di The Flash, quello che all'interno del sistema Arrowverse prece l'arrivo di uno dei crossover più attesi di sempre in ambito piccolo schermo e DC, cioè Crisi sulle Terre Infinite, già accennato alla fine di Arrow 7.

Prima del finale, conoscevamo già diverse ricadute rispetto alla scelta di Nora (Jessica Parker Kennedy), rivelatasi di fondo una traditrice seppur saggiamente manipolata da Eobard Thawne (Tom Cavanagh), rivelatosi nuovamente cattivo, ma tutto ci saremmo aspettati tranne conseguenze tanto catastrofiche. Il piano di Eobard era quello di distruggere il pugnale di Cicada, l'unico artefatto in grado di toglierli i suoi poteri e imprigionarlo nel futuro, tanto che una volta raggiunto l'obiettivo riesce a liberarsi e tornare a minacciare il mondo.



Barry e Nora si precipitano così nel futuro per impedire a Thawne di scappare, scoprendo di non essere soli, visto che l'intero Team Flash li ha raggiunti utilizzando la Time Sphere per combattere Eobard. Proprio durante la battaglia, arriva però la tragedia: Nora comincia a scomparire a causa di una riscrittura della timeline. Terrorizzata dalla sua svolta oscura, Nora rifiuta di tornare alla Speed Force negativa, in grado di salvarla, scegliendo dunque di morire, essere cancellata dall'esistenza. Barry e Iris tengono la figlia stretta tra le braccia.



Gli addii non sono finite qui, però, perché Cisco (Carlos Valdes) decide di lasciarsi alle spalle l'identità di Vibe ed essere speciale senza superpoteri, iniettandosi la cura anti-metaumani. In realtà non è chiaro se questo segnerà la fine della storyline di Cisco o aprirà a uno sviluppo differente del personaggio senza poteri nella sesta stagione; immaginiamo lo scopriremo il prossimo anno.



E nel finale finalmente l'apertura a Crisi sulle Terre Infinite.