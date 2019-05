The Flash 5: il season finale anticiperà Crisi sulle Terre Infinite

Con l'avvicinarsi del season finale della quinta stagione di The Flash alcuni nodi cominciano finalmente a venire al pettine. Proprio riguardo ciò che accadrà in quest'ultimo episodio si è espresso lo showrunner Todd Helbing.

"Barry odia Thawne per ciò che ha fatto alla sua famiglia, ma se ciò può fermare Thawne dal salvare migliaia di persone... Lui è un bravo ragazzo, così sceglierà sempre il male minore, come mettere da parte la sua vendetta per salvare altre persone" ha dichiarato Helbing a TVGuide.

Negli ultimi episodi di The Flash abbiamo visto finalmente rivelati i piani di Thawne riguardo Nora. Pare, infatti, che l'unica cosa che possa tenere l'Anti-Flash chiuso nella sua cella sia il pugnale di Cicada. Thawne, dunque, minaccia di mandare Nora indietro nel tempo per distruggerlo, così che lui possa essere finalmente libero. A questo punto la scelta, per la squadra di Flash, è di quelle impossibili da prendere. Le conseguenze, infatti, potrebbero essere fatali per Flash ma non solo.

"Io dico che questo potrebbe essere l'evento maggiormente causa di conseguenze dell'intero show" ha proseguito Helbing, parlando di quanto sia stato difficile scrivere un finale di stagione così carico di tensione e rischio. "C'è un evento in questo finale di stagione che getta le basi per tutto l'arco della Crisi per la prossima stagione. Abbiamo disseminato easter-egg lungo tutta la stagione" ha concluso lo showrunner, caricando ancor più di aspettative questo finale.

Del season finale della quinta stagione di Flash era già stato svelato il ritorno di un certo villain. Alcune foto dell'episodio, inoltre, erano già finite online.