The Flash 5: The Red Death potrebbe comparire nella sesta stagione?

Con l'episodio finale della quinta stagione di The Flash andato in onda poche ore fa negli USA, i fan stanno già pensando a quello che la serie potrà riservar loro nella sesta stagione. Ricordiamo che gli episodi finali della quinta stagione arriveranno in Italia solo ad agosto. Lo showrunner Todd Helbing ha provato a fare un po' di chiarezza.

"Ci sono piccoli Easter Egg e ci sono grandi Easter Egg. E quando eravamo nella terza stagione Savitar stava parlando di DeVoe come di uno dei suoi più acerrimi nemici" ha spiegato Helbing a Comicbook.

"Ci piace lasciare che siano i fan a cercare di capire quale sarà il destino. Godspeed avrà un episodio con lui che lo presenterà e poi lo riporterà ad un certo punto del futuro. Si tratta di un grande criminale dei fumetti, non vorremmo mai utilizzarlo in un solo episodio".



Ma uno dei grandi nomi della stagione è The Red Death, uno dei Dark Knight del Dark Multiverse; ognuno dei Cavalieri Oscuri è un Bruce Wayne di un universo alternativo che ha la stessa forza senza il codice morale.

"The Red Death è piuttosto grande. Facciamo capire alle persone che potrebbero esserci anche in futuro, non attraverso degli Easter Egg" ha spiegato Helbing "Ci sono così tante sfaccettature. Ci sono sempre modi in cui possiamo far funzionare le cose; è particolarmente difficile ma mai dire mai" in relazione alla presenza di The Red Death.

Inoltre una nuova versione di Wells potrebbe far capolino nella prossima stagione, come affermato dallo stesso Todd Helbing.

Un finale di stagione incredibile, quello di The Flash 5, che ha riservato un doloroso addio ad uno dei personaggi più amati dello show