The Flash 6, aria di guai tra Barry e Iris? Lo shwrunner commenta i rumor

La sesta stagione di The Flash ci sta riservando parecchie sorprese, a cominciare dagli eventi del crossover Crisi sulle Terre Infinite, che ha rimescolato tutte le carte in tavola. Ma cosa sta succedendo adesso tra Barry e Iris?

Nell'ultimo periodo, le cose non vanno per il meglio per il Team Flash, e molto ha a che fare con un personaggio: (Mirror) Iris.



Iris West-Allen (Candice Patton) è infatti rimasta bloccata nel Mirror Universe, e la sua doppelgänger non sembra essere troppo popolare tra i nostri eroi.

E mentre qualcuno inizia ad avere dei sospetti sulla situazione, Barry (Grant Gustin) si ritrova a discutere sempre più stesso con la moglie, che sta facendo difficoltà a capire.



È per questo che i fan dello show e della coppia si stanno cominciando a preoccupare e a chiedersi se sia possibile che si arrivi presto a un'eventuale separazione tra i due.



A dire il vero, il solo pensiero che qualcuno come Barry e Iris possa chiedere il divorzio "per così poco", dopo tutto quello che hanno affrontato in questi anni, sembrerebbe piuttosto improbabile, ma lo showrunner della serie, Eric Wallace, ha commentato così il rumor: "Barry e Iris stanno per affrontare quello che è sicuramente uno dei momenti più complicati del loro matrimonio. Ma dirvi quando e come finirà, sarebbe uno spoiler!".



Un nuovo episodio di The Flash andrà in onda martedì 21 aprile.