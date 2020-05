The Flash 6, Candice Patton sul finale di stagione: 'Non ho idea di come faranno'

Tra Crisi, metaumani e supervillain, i protagonisti di The Flash ne hanno viste tante negli anni, ma nemmeno loro avrebbero potuto prevedere cosa aveva in serbo il 2020 per la nostra realtà. Candice Patton, interprete di Iris West-Allen, ne parla con E! Online.

Ora che Barry e gli altri si sono finalmente resi conto che la loro Iris era quella intrappolata nel Mirror Universe, e che quella con cui hanno avuto a che fare finora era la sua doppelgänger, possiamo aspettarci un imminente ritorno della vera Iris... O no?

"È così difficile rispondere a queste domande perché ovviamente non ci aspettavamo che la stagione potesse finire prima. Per questo non vorrei dire nulla su quando scopriremo il momento del suo ritorno dal Mirrorverse" ha dichiarato Candice Patton "Sarà interessante, anche perché non ho idea di come pianificano di fare ora che avremo un finale prematuro. Non so come lo faranno funzionare, ma spero davvero che trovino il modo di soddisfare i fan nonostante la situazione"

E secondo l'attrice, questo finale di stagione anticipato delle soddisfazioni le darà, ma probabilmente non (tutte) quelle che si potevano sperare.

"Tutti i nostri episodi hanno questo 'pulsante della soddisfazione' alla fine, ma se devo essere sincera, avevamo in programma 22 episodi per questa stagione, e la scrittura riflette questo fatto. Perciò non credo che ci sia il modo di soddisfare al 100% lo spettatore con un finale prematuro, ma faremo sicuramente del nostro meglio. E spero che potremo tornare presto sul set e finire quello che avevamo iniziato per dare ai fan ciò che si meritano" ha poi aggiunto.

Ma cosa accadrà una volta che Iris tornerà a casa? Andrà tutto per il meglio o potrebbero esserci guai in vista per i West-Allen?



Chissà che l'episodio 6x19 Success is Assured, in onda il 12 maggio su The CW, non ci dia la risposta.