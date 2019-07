The Flash 6: casting in corso per il nuovo personaggio di una reporter

Secondo un report diffuso da TVLine, la serie targata The CW, The Flash, introdurrà un nuovo personaggio nella sesta stagione dello show: una reporter che lavorerà per il giornale di Iris West-Allen. Il casting è in corso per un'attrice latina che possa impersonare 'un'impaziente giovane giornalista con desiderio di giustizia sociale'.

Non è ancora stato comunicato se il personaggio in questione sarà basato su qualcuno della DC Comics oppure sarà una creazione completamente nuova appositamente per lo show. La soluzione più probabile è quella di rappresentare un personaggio già creato nei fumetti.

Questa new entry potrebbe significare molte cose per il Central City Citizen di Iris:"Penso sia sempre molto importante vedere Iris al lavoro" afferma Candice Patton "E spero che le renderemo giustizia nella prossima stagione. Penso che si possa fare bene, penso che possa essere fantastico, mi piacerebbe vedere Iris come se fosse nei fumetti".



Co-creata da Greg Berlanti, The Flash è basata sull'omonima serie a fumetti della DC Comics, programmata su The CW.

La serie racconta le vicende di Barry Allen, interpretato da Grant Gustin, scienziato forense che in seguito all'esplosione di un acceleratore di particelle si ritrova dotato di una velocità sovrumana.

Lo show è girato principalmente a Vancouver, nella British Columbia canadese.

In questi giorni diverso materiale sullo show è stato diffuso, tra cui delle foto di uno scontro, così come le prime immagini di Killer Frost.