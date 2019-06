The Flash 6: chi sarà il nuovo villain della serie?

Sono cominciate a girare le prime voci su chi vestirà i panni del cattivo principale nella sesta stagione della serie tv ispirata ai fumetti all'universo DC, The Flash, la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.

La serie tv The Flash, ispirata ai fumetti dell'universo DC, è ancora in pausa estiva, ma ci sono già notizie riguardanti i nuovi membri del cast con l'arrivo a ottobre della sesta stagione.

Da quanto riportato dal sito TvLine, infatti, si evince che un nuovo personaggio maschile si unirà allo show e si tratterà di un villain. Al momento le ricerche dell'attore sono ancora in corso e sembrerebbe che non ci sia un'idea precisa su che tipo di interprete cercare, ma c'è spazio a diverse possibilità.

A proposito del nuovo cattivo, alcuni ipotizzano sarà Mirror Master, che ha già dato prova della potenza nello scontro contro Cicada. Ma la presenza di alcuni Easter Egg potrebbe far ipotizzare anche che si tratterà di Red Death, personaggio che aveva fatto la sua comparsa in Dark Night Metal.

A questo proposito lo showrunner uscente Todd Helbing ha dichiarato che quando vengono inseriti personaggi di un certo spessore nel corso delle puntate, non sono trattati come semplici Easter Egg, ma l'intenzione è quella di inserirli in futuro all'interno della serie. Allo stesso tempo però le decisioni riguardanti lo sviluppo dello show non sono mai semplici, perché è necessario prima consultarsi con la DC.

Inoltre, il prossimo inverno si svolgerà l'evento Crisis on Infinite Earths, all'interno del quale sono molte le aspettative che The Flash abbia un ruolo decisivo e che secondo Helbing servirà anche a dare nuova linfa vitale alla serie tv dopo sei stagioni.