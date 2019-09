The Flash 6: cosa fanno Grant Gustin e Hartley Sawyer in una foto inedita dal set?

Il prossimo 8 ottobre il network The CW trasmetterà la sesta stagione di The Flash, la serie TV dedicata al celebre personaggio dei fumetti DC. Recentemente su twitter sono apparse delle foto dal set del sesto episodio dove sono presenti gli attori Grant Gustin e Hartley Sawyer.

Non è la prima volta che materiale proveniente dal backstage viene reso pubblico attraverso i social newtork. Pochi giorni fa, infatti, è stata la foto dal set di Danielle Panabaker - pubblicata sempre su twitter - a stimolare la curiosità dei fan. Ancora una volta l'episodio in questione è il sesto, quello diretto appunto dalla regista che all'interno della serie TV ricopre anche il ruolo del personaggio di Caitlin Snow.

I due shoot resi pubblici dal profilo Canadagraphs - e che potete trovare in calce all'articolo - mostrano in uno Panabaker durante i lavori di ripresa, mentre nel secondo è possibile notare Gustin (Barry Allen) e Sawyer (Ralph Dibny) a bordo di quella che sembra un'automobile antica.

La nuova e imminente stagione di The Flash sarà caratterizzata da una prima parte che risulterà propedeutica per l'atteso crossover Crisis on Infinite Earths, mentre la seconda parte della stagione mostrerà gli eventi e le conseguenze derivanti da questo grande avvenimento.

Vi ricordiamo infine che in attesa del debutto della nuova stagione, potete visionare le prime immagini di The Flash oppure guardare Grant Gustin con addosso il costume di John Wesley Shipp, ovvero l'interprete di Barry Allen nella serie TV dedicata a Flash andata in onda nel 1990.