The Flash 6: quale destino per Barry e Iris nel resto della stagione?

La sesta stagione di The Flash ha mostrato il doppio malvagio di Iris Allen, capace di generare sospetti ma che è riuscita sinora a vivere indisturbata nel team di The Flash. Alcuni fan hanno ipotizzato le conseguenze di tutto questo, ovvero sul fatto che Iris fosse frustrata da come il marito non capisse di avere accanto una doppelganger.

I commenti dello showrunner Eric Wallace e la sinossi ufficiale di un episodio non hanno di certo rincuorato i fan.

Ecco allora che TVLine ha interpellato la star dello show, Grant Gustin:"Penso che Barry abbia avuto abbastanza distrazioni per non afferrare quanto avrebbe dovuto, a volte. Sono sicuro che gli spettatori stanno urlando a Barry 'Come fai a non realizzare che qualcosa non va?'. Ma sarà il primo membro del team (al di fuori di Wally) a capire che c'è qualcosa che non va in Iris. E inizia a diventare sospettoso. Ci sarà un momento in cui ripenserà alle ultime settimane e capirà che quella non è Iris".



Sappiamo che il doppelganger di Iris userà alcune frustrazioni di Iris per affrontare Barry in un modo in cui probabilmente la vera Iris non avrebbe mai fatto.

"Proprio poco prima che Barry capisca quello che sta succedendo, c'è una grande scena di combattimento che cambierà le dinamiche nella relazione tra Barry e Iris" ha concluso Grant Gustin.

Grant Gustin ha rivelato che il finale di The Flash 6 sarà anticipato, rispetto a quanto previsto in origine, a causa della pandemia di Coronavirus.

Sulla querelle tra Barry e Iris alcune dichiarazioni dello showrunner di The Flash, Eric Wallace, non avevano però fugato i dubbi dei fan.