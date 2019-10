The Flash 6: un dettaglio ha svelato la presenza di un celebre personaggio?

La sesta stagione di The Flash continua a mostrare dettagli interessanti che potrebbero fare da collegamento, tra pochi mesi, con l'atteso evento crossover intitolato Crisi sulle Terre Infinite. Durante il secondo episodio Jay Garrick ha rivelato un indizio sulla futura presenza di un noto personaggio.

La Crisi è sempre più vicina e tutte le serie appartenenti all'Arrowverse stanno per confluire all'interno del grande crossover che si svolgerà tra i mesi di dicembre e gennaio. Ma le attuali serie trasmesse dall'emittente The CW non saranno le uniche a far parte di questo importante progetto. Torneranno, infatti, personaggi e ambientazioni di show passati, come dimostra la presenza di un personaggio del Batman del 1989 nell'Arrowverse.

Il secondo episodio di The Flash, intitolato A Flash of the Lightning, sembra aver spianato la strada verso il debutto del multiverso, che inevitabilmente porterà alla conoscenza di nuovi personaggi, come quello di Mister Miracle. Il dettaglio ci viene rivelato tramite una discussione tra Barry Allen (Grant Gustin) e Garrick (John Wesley Shipp) avvenuta su Earth-3, dopo che il protagonista aveva cercato di di viaggiare fino al giorno della sua morte.

Garrick dice a Barry di aver lavorato per molto tempo alla materia oscura presente nel multiverso, e mostra al ragazzo una mappa con al suo interno il numero di Terre che aveva finora scoperto. Tra di esse, vicino alle Terre 260, 32 e 4 si può leggere un'annotazione di Garrick che riporta le parole 'Thaddeus Brown'. Quest'ultimo, nei fumetti DC, è il personaggio che ha indossato per primo il mantello di Mister Miracle, e appartiene alla saga ideata da Jack Kirby e intitolata Quarto Mondo.

Vi ricordiamo che la serie è disponibile negli Stati Uniti all'interno del network The CW, mentre non ci sono ancora notizie ufficiali riguardanti la messa in onda italiana. Qualora non l'abbiate fatto potete visionare il promo della terza puntata di The Flash.