The Flash 6: dobbiamo cominciare a dire addio a un membro del Tram Flash?

La sesta stagione è stata una delle più complesse per Flash. Barry (Grant Gustin) era convinto di essere destinato a morire durante il crossover Crisi sulle Terra Infinite, come sembrava preannunciato già da anni, e quando invece sopravvive è ovviamente motivo di grande gioia per lui e per il Team Flash.

Tutto è cambiato, da quel momento, e anche la Forza della Velocità è diminuita drasticamente per Barry, che ha dei poteri quasi completamente esauriti, adesso. Lui e il suo Team non sono disposti a rinunciare a Flash, comunque, e decidono insieme di creare una Speed Force artificiale così da permettere a Barry di continuare a operare come supereroe.



Parlando del piano per creare questa Speed Force, lo stesso Gustin ha dichiarato: "Barry avrà lo Speed Gauge che Cisco e Caitlin hanno sviluppato per registrare il quantitativo di energia utilizzata, così' da assicurarsi che Barry non consumi troppa velocità. La Speed Force artificiale comunque non arriverà così velocemente come vorrebbero loro, e quando alla fine troveranno un modo per farla funzionare, questo richiederà un grande sacrificio al Team Flash".



Significa che arriverà la morte di uno dei protagonist? The Flash 6 tornerà in onda questa sera, 21 aprile, con il sedicesimo episodio intitolato "So Long and Goodnight".