The Flash 6: il ritorno di un atteso personaggio nelle immagini del secondo episodio

La sesta stagione di The Flash è sempre più vicina e in attesa del suo debutto continuano a essere rivelati nuovi importanti dettagli. Questa volta il network The CW ha reso pubbliche una serie di foto tratte dal secondo episodio e anche la sinossi ufficiale.

La nuova stagione della serie con protagonista Grant Gustin nei panni del celebre Barry Allen è una delle più attese da tutti i fan DC che aspettano di poter assistere non solo alle avventure del supereroe scarlatto, ma anche al grande evento crossover dell'Arrowverse: Crisi sulle Terre Infinite.

Dopo aver potuto leggere la sinossi della terza puntata, è giunto adesso il momento di poter dare uno sguardo alle foto del secondo episodio. Tra di esse - che potete visionare in calce all'articolo - si può notare il gruppo composto dal protagonista insieme a Dibney (Hartley Sawyer), Killer Frost (Danielle Panabaker) e Cisco Ramon (Carlos Valdes). Presente, inoltre, anche lo storico interprete del Flash della serie TV degli anni '90, ovvero John Wesley Shipp nel ruolo di Jay Garrick.

Questa è invece la sinossi ufficiale dell'episodio: "Di fronte la notizia della sua imminente morte, la resistenza di Barry è messa dura prova mentre lotta per combattere il destino. Nel frattempo la carriera di Cecile come D.A. va in conflitto con la sua identità quando incontra un malvagio meta-umano".

La nuova stagione sarà trasmessa da The CW il prossimo 8 ottobre. Nel frattempo potete ingannare l'attesa dando un'occhiata al trailer di The Flash che sembra mostrare un mondo orfano della presenza di Barry Allen.