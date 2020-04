The Flash 6: l'episodio finale sarà il più spettacolare della stagione, cosa accadrà?

La pandemia di Coronavirus attuale ha imposto il blocco di qualsiasi produzione a Hollywood e nel resto del mondo, questo si è tradotto nell'ambito della serialità televisiva con la chiusura anticipata di parecchi show, tra cui The Flash, il cui episodio conclusivo sarà ora il 19esimo.

Infatti, gli episodi pianificati per questa sua sesta stagione erano 22, ma a causa dell'impossibilità di continuare le riprese a breve, la produzione ha confermato che il 19esimo episodio dello show, intitolato Success Is Assured, sarà anche l'ultimo della stagione, ovvero il season finale. Secondo quanto dichiarato dallo showrunner Eric Wallace, per fortuna, gli appassionati potranno gustarsi come finale di quest'anno quello che è l'episodio più spettacolare dell'intera stagione. Date le circostanze The Flash può considerarsi davvero fortunata come serie, dato che l'episodio in questione funzionerà anche a livello di contenuti come fosse un finale di stagione.

"Fortunatamente, quello che adesso è diventato il season finale di quest'anno è anche l'episodio più spettacolare della stagione, e questo era previsto fin dall'inizio. Si tratta di una circostanza davvero fortunata, perché nell'episodio in questione, il 6x19, la scala degli eventi farà un balzo in avanti e ci saranno twist e parecchie sorprese davvero fuori scala. Considerate le orribili circostanze che sono capitate, ci consideriamo molto fortunati in questo momento".

Wallace ha poi aggiunto che l'episodio lascerà il pubblico in una fase molto avvincente per quanto riguarda la settima stagione: "Ironicamente, sono sollevato. Vi dico perché: quando interrompo ogni stagione di The Flash, ogni graphic novel è interrotta come fosse un film, che è quello penso sia il mio piano principale. Quindi, proprio come in un buon film, ha un primo atto, un secondo atto e un terzo atto. A causa dello stop dettato dalla pandemia, il season finale di quest'anno sarà la fine del secondo atto per noi, che è il momento perfetto per chiudere perché c'è un vero e proprio cliffhanger dove l'eroe è nel suo momento peggiore".