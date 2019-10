The Flash 6: il quarto episodio sarà uno speciale di Halloween

Il 29 ottobre andrà in onda sul network americano The CW il quarto episodio della sesta stagione di The Flash There Will Be Blood. La (buona) notizia? L'episodio sarà uno speciale di Halloween.

No, non stiamo parlando del titolo originale del film del 2007, Il Petroliere, di Paul Thomas Anderson.

Stiamo parlando di un episodio di The Flash, precisamente il quarto della sesta stagione, che vedrà il villain Bloodwork, interpretato da Sendhil Ramamurthy, assumere una forma simile a quello che potrebbe essere considerato il suo aspetto finale.

Decisamente appropriato, visto che There Will Be Blood andrà in onda in America la sera del 29 ottobre, e che l'episodio sembrerebbe essere esplicitamente indicato come un Halloween Special, non trovate?

Abbiamo già appreso dallo showrunner, Eric Wallace, che la prima parte di stagione sarà dedicata in gran parte al personaggio interpretato da Ramamurthy, e che l'arco narrativo si concluderà una volta arrivati al crossover, quindi non stupisce certo una così rapida evoluzione.

Inoltre, durante la puntata, ci sarà anche uno scontro d'opinioni tra Barry (Grant Gustin) e Cisco (Carlos Valdes), che si troveranno ad avere un approccio alquanto differente nei confronti dell'imminente Crisi.

La sinossi ufficiale dell'episodio recita infatti: "HALLOWEEN EPISODE: Gli sforzi di Barry per preparare Cisco per la Crisi vengono deragliati quando Cisco pianificherà di salvargli la vita. Nel frattempo, Ramsey Rosso utilizza le sue nuove e letali abilità per salvarsi la vita, sacrificando la sua umanità".

In cabina di regia c'è Marcus Stoke, mentre la sceneggiatura è stata scritta da Lauren Certo e Sterling Gates.

E voi, siete pronti per un episodio... Da paura?