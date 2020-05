The Flash 6: Eva diventa Mirror Mistress nella nuova foto del finale

La sesta stagione di The Flash terminerà con l'episodio 6x19 a causa del recente blocco delle produzione a Hollywood provocato dalla pandemia di coronavirus attuale, così l'attrice Efrat Dor parlando dell'episodio ha anticipato allo stesso tempo i risvolti di questo inatteso finale di stagione.

Alcune foto hanno già anticipato che il personaggio di Eva diventerà Mirror Mistress pur non rivelando altro ma di sicuro le cose cambieranno notevolmente nell'episodio Success is Assured. Intervistata dai microfoni di ComicBook, Efrat Dor ha risposto ad alcune domande riguardanti la sua evoluzione nella serie di The CW: "Penso stia vedendo con i suoi occhi questo lungo piano che ha architettato per anni venire alla luce e nelle fasi finali della sua esecuzione. E credo che sicuramente incontrerà il suo ex. Non posso dirvi di più ma sicuramente sa esattamente ciò che sta facendo".

A questo punto la domanda sorge spontanea: si tratta di un villain o no? "Di sicuro non penso sia un villain, amo il modo in cui il personaggio è scritto, perché Eva è l'eroe ai suoi occhi e spero che questo particolare lo vedano anche gli spettatori perché è comunque un personaggio che sta cercando di rendere il mondo un posto migliore, una scienziata che ha lavorato tutta la vita per scoprire l'esistenza degli universi paralleli. Solo per rendere il mondo migliore e trovare altri posti che siano più adatti ecologicamente, con meno popolazione".

Sul futuro incerto del personaggio poi: "Davvero non so cosa le accadrà, spero tutto vada per il meglio. Ho chiesto alla produzione, prima dello stop delle riprese, di non rivelarmi il suo destino. Per fortuna Eric è molto disponibile con gli attori e mi ha proposto cosa volessi sapere e cosa no".

Negli ultimi tempi si è parlato di un ritorno di Robbie Amell in Flash, anche se ci sono alcuni ostacoli.