The Flash 6: Gran Gustin carica i fan per il gran finale di stagione

Grant Gustin non vede l'ora di scoprire la reazione dei fan al finale di stagione di The Flash, che come già anticipato arriverà con il 19esimo episodio, prima del previsto quindi a causa del blocco delle produzioni a Hollywood generato dalla attuale pandemia di Coronavirus. La star promette grandi cose per il futuro...

La scorsa settimana, Barry Allen ha fatto la sensazionale e sconvolgente scoperta che l'amore della sua vita e moglie con cui ha convissuto in queste ultime settimane non è la sua Iris, ma la sua versione "Mirror Universe", dell'universo specchio. La vera Iris rimane perduta, con Barry determinato a ritrovarla e salvarla. Con l'episodio conclusivo di questa stagione, in anticipo sui piani della produzione a causa dell'emergena sanitaria che di fatto ha impedito di poter concludere le riprese, Grant Gustin ha anticipato quelle storie che saranno affrontate e risolte.

In un'intervista concessa a ET, l'attore ha specificato che non tutte le storyline troveranno la giusta conclusione proprio perché mancano all'appello alcuni episodi: "Di solito terminiamo la stagione con i giusti elementi di sorpresa che tengono il pubblico in apnea in attesa della stagione successiva, ma un sacco di risposte, più del normale, verranno lasciate senza risposta. Ci sono molte cose che stanno accadendo all'interno del Team Flash, e poi c'è anche la questione tra Barry e Iris e il Mirror Universe e la loro separazione, quindi sì molte cose rimarranno incompiute. Finalmente abbiamo visto Barry alle prese con questa rivelazione che non sta convivendo con sua moglie. Svela le sue preoccupazioni a Cecile e al Team Flash e le cose si svilupperanno parecchio sia nell'episodio 6x18 che nel finale, la 6x19, ma non riusciremo a risolvere quanto ci sarebbe piaciuto".

L'episodio finale (anticipato) di questa sesta stagione andrà in onda il 12 maggio prossimo su The CW.