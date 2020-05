The Flash 6, Grant Gustin risponde ai reclami dei fan sull'assenza di Scarlett Speedster

The Flash, serie tv The CW sulle avventure di Barry Allen e il suo alter ego Scarlett Speedster, è arrivata ormai agli sgoccioli della sesta stagione. La produzione è in dirittura d'arrivo causa Covid-19, motivo per cui ha subito uno stop e il suo finale è stato rivisto completamente dai creatori dello show.

Grant Gustin, protagonista indiscusso del serial americano, ha recentemente risposto ad alcuni reclami sollevati dai fans del telefilm in quanto nell'ultima stagione il suo personaggio è stato scarsamente visto nei panni del supereroe DC, ma piuttosto in quelli di Barry Allen, dovuta all'esaurimento della sua super-velocità dopo gli eventi narrati in "Crisi sulle terre infinite".

Alla domanda su queste lamentele, la star di The Flash ha risposto in un'intervista a Entertainment Tonight, nella quale afferma che molto probabilmente torneremo presto a rivedere Barry nei panni dello Speedster scarlatto, o almeno è quello che immagina. Infatti Gustin non sa cosa ne sarà delle successive stagioni di "The Flash", come ha dichiarato di recente, in quanto tutto è stato bruscamente bloccato.

L'attore dichiara comunque di essersi divertito molto a non indossare così spesso la tuta del suo personaggio: "Amico, per una volta sono senza tuta, sono talmente comodo!", e prosegue dicendo che oltre al vantaggio durante le riprese è stato difficile interpretare Barry Allen in un periodo tanto oscuro e con l'umore al minimo dell'intera stagione.

Nel frattempo, Grant Gustin carica i fan in attesa del finale di stagione, che come abbiamo detto è stato anticipato e sarà di fatto un cliffhanger, quindi forse c'è davvero da sperare che gli showrunner della serie tv The Flash non lascino il supereroe senza la sua super velocità ancora a lungo.