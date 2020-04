The Flash 6: Grant Gustin rivela che la stagione avrà un finale anticipato

Come già successo ad altre produzioni prima, anche The Flash risentirà della crisi causata dal CoronaVirus, che purtroppo ha portato ad un finale anticipato della sesta stagione dello show The CW: ad annunciarlo il protagonista Grant Gustin.

Con un destino simile a quello di The Walking Dead 10, anche le avventure di Barry Allen subiranno una battuta d'arresto a causa dell'impossibilità di lavorare all'ultimo episodio della stagione, che quinti terminerà con il capitolo 6x19.

In una recente intervista a TV Line, Gustin ha parlato proprio del finale di stagione, soprannominato sul set "big Thawne cliffhanger", e del fatto che, stavolta, dovremo accontentarci di un tipo di cliffhanger diverso da quello a cui siamo abituati:

"Ci sarebbe dovuto essere il 'big Thawne cliffhanger' alla fine di questa stagione, ma al suo posto ce ne sarà uno che nessuno si aspettava. [L'episodio] 619 intitolato 'Success is Assured' sarà il nuovo season finale, quindi avremo un cliffhanger differente da quello che avevamo originariamente previsto, ma sarà un altrettanto magnifico finale".

Lo scorso 13 marzo la produzione è stata costretta ad interrompere le riprese, evento che ha influito sulla linearità della storia, ma non sulla sua programmazione: Success is Assured sarà trasmesso il 12 maggio sui canali The CW, mentre lo slot lasciato libero dalla 6x20 di The Flash sarà occupato da un episodio di Stargirl.