The Flash 6, il primo incontro di Barry e Mirror Iris in una scena eliminata

La sesta stagione di The Flash è terminata prima del dovuto a causa dell'emergenza sanitaria, la stessa che impedirà a tutti gli show dell'Arrowverse di tornare prima del 2021, ma questa scena eliminata non ha nulla a che vedere con la pandemia.

I fan di The Flash ricorderanno i danni combinati da Mirror Iris (Candice Patton) nella seconda parte della scorsa stagione, dalle discussioni con Joe (Jesse L. Martin) all'inganno prolungato che Barry non ha scoperto poi tanto in fretta, ma in questa clip in esclusiva per il sito TV Line (che potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia), risaliamo proprio all'origine di tutte queste vicende, anzi, il momento appena successivo.

La scena eliminata (nell'episodio 6x10 Marathon ritroviamo direttamente Mirror Iris che cucina pancake per colazione) fa parte dei contenuti speciali dell'edizione home video della sesta stagione di The Flash, e ci mostra la prima volta in cui la "finta" Iris incontra Barry (Grant Gustin), e non solo riesce a ingannare tranquillamente l'eroe (che d'altronde come poteva aspettarsi una doppelgänger della moglie?), ma getta via anche l'unico indizio che avrebbe potuto farlo insospettire (il messaggio lasciato dalla vera Iris appena uscita di casa per indagare su McCulloch Technologies).

E mentre attendiamo di scoprire cosa accadrà invece nei nuovi episodi della serie, vi lasciamo con la nostra recensione della sesta stagione di The Flash.