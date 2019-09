The Flash 6: Killer Frost sarà uno dei personaggi più importanti della stagione

Manca poco al debutto della sesta stagione di The Flash, la serie TV di DC i cui personaggi, insieme a quelli di altri show, saranno coinvolti nell'atteso crossover dell'Arrowverse. Un ruolo importante potrebbe toccare al personaggio di Killer Frost che il sceneggiatore Eric Wallace ha assicurato avrà un significativo approfondimento psicologico.

L'evento Crisi sulle Terre Infinite è sempre più vicino e l'ultimo trailer di The Flash ha mostrato come non sarà facile per i supereroi fronteggiare questo grande cambiamento. Il personaggio interpretato da Danielle Panabaker potrà risultare decisivo?

Purtroppo non è possibile fare ancora speculazioni, ma in previsione della sesta stagione di The Flash sappiamo che Caitilin Snow - alter ego di Killer Frost - ricoprirà un ruolo chiave nello show, come dichiarato da Wallace al portale TVLine.

"Killer Frost esplorerà la propria umanità attraverso dei modi che non abbiamo mai visto prima, e questo significa che alcune volte la vedremo attiva nel team molto più di Caitlin. Naturalmente questo non significa che non vedremo più Caitlin. Anzi, lei è importante per lo sviluppo della storia sopratutto per il suo legame con Bloodwork".

Lo showrunner ha poi concluso facendo riferimento a misteri relativi al passato del personaggio che potremo conoscere "Alcune parti divertenti, altre misteriose e qualche mistero proveniente da passato di Killer Frost che finora non abbiamo potuto conoscere, questa volta riusciremo a farlo".

La sesta stagione di The Flash sarà trasmessa dall'emittente televisiva The CW il prossimo ottobre. Se siete interessati potete leggere la sinossi del primo episodio, mentre non ci sono ancora notizie ufficiale sulla data di distribuzione in Italia.