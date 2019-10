THe Flash 6: un nuovo villain arriva a Central City

The Flash 6 non accenna a rallentare, neanche con l'imminente arrivo del crossover Crisi sulle Terre Infinite e il temibile Dr. Ramsey Rosso/Bloodwork (Sendhil Ramamurthy), principale villain della stagione. L'episodio di questa settimana introduce un nuovo avversario: scopriamo insieme chi è, i suoi poteri e, come sempre, occhio agli spoiler!

Il più recente episodio non è incentrato di Barry Allen (Grant Gustin), intento ad investigare sulla "crisi" ormai prossima e di cui sa ancora poco, bensì sulla sua squadra, che verrà inviata a casa di Allegra Garcia per investigare sugli omicidi di cui la ragazza è accusata.

Allegra fa la sua prima comparsa nel fumetto Titans tra il 2010 e il 2011: figlia del malvagio Eduardo Reyes/Wavelength, nasce nella foresta Amazzonica e vive i suoi primi anni nelle favelas brasiliane con la sua famiglia adottiva. Successivamente scopre di avere lo sesso dono del padre: riuscire a controllare le onde elettromagnetiche e, dopo aver votato la sua vita al crimine, viene rinchiusa ad Arkaham. A progettare la sua evasione sarà Deathstroke, che però verrà fermato da Batman.

Il personaggio viene inserito nell'Arrowverse con un background leggermente diverso: nata e vissuta a Central City, la ragazza ha ottenuto i suoi poteri in seguito all'esplosione dell'acceleratore di particelle. Dopo essere stata arrestata ha luogo il processo che la vede sotto accusa per omicidio: fortunatamente per lei Cecile Horton (Danielle Nicolet) riesce a scoprire, grazie ai suoi poteri, che la ragazze è innocente. A compiere gli efferati crimini è stata la cugina Esperanza, anch'ella in grado di controllare gli impulsi elettromagnetici. Allegra viene dichiarata innocente e, in virtù del sui desiderio di diventare reporter, inizia grazie a Cecile un tirocinio negli uffici comunali.

Cosa ci aspetta nel prossimo episodio? Recentemente è stato rivelato il funzionamento del Multiverso e per i più temerari, il 29 ottobre The Flash trasmetterà uno speciale di Halloween.