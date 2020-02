The Flash 6: il ritorno di Wally West avverrà nella puntata 'Death of the Speed Force'

Sapevamo che Wally West sarebbe tornato in The Flash. Non si è unito agli eroi nel crossover di Crisi Sulle Terre Infinite, ma incontrerà nuovamente Barry Allen nella puntata intitolata Death of the Speed Force.

A giudicare dal titolo l'episodio ruoterà intorno al concetto di Forza della velocità (Speed Force), la fonte di energia dalla quale anche Flash trae i suoi poteri. Nei fumetti è proprio West a scoprire l'esistenza di questa forma di energia, e a sfruttarla per affinare le proprie abilità e portarle ad un nuovo livello. Qualcuno ha detto "superare il limite del super sayan"?

Nel crossover televisivo Crisi Sulle Terre Infinite, il gruppo di eroi si ritrova confinato in una dimensione parallela (Vanishing Point), dopo che il Multiverso è stato distrutto. È allora che entra in campo ancora una volta la Speed Force, utilizzata da Flash per tornare indietro nel tempo e successivamente innescare un nuovo Big Bang, dopo aver sconfitto l'Anti-Monitor. Sebbene Wally West non sia comparso sullo schermo, il suo era un ruolo abbastanza importante nel fumetto legato al crossover, nel quale aveva il compito di identificare i vari Paragons, gli eroi che incarnano determinate virtù.

Nella quattordicesima puntata di The Flash Wally farà ritorno a Central City e si riunirà al suo vecchio team. A questo punto svelerà che il suo arrivo è dovuto ad un qualche problema legato alla Forza della velocità. Vedremo anche il ritorno di Cisco, dopo che il suo viaggio di ricerca si è concluso. Lo showrunner aveva parlato dell' abbandono di Cisco rassicurando i fan preoccupati per una sua definitiva uscita dalla serie.

L'episodio andrà in onda il 3 marzo in America, mentre in Italia la sesta stagione debutterà il 26 marzo.