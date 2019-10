The Flash 6: lo showrunner Eric Wallace annuncia un importante colpo di scena

La sesta stagione di The Flash, una delle più attese del network The CW, è ufficialmente iniziata ieri sera con il primo episodio. A stimolare ulteriormente l'entusiasmo dei fan ci ha pensato lo showrunner Eric Wallace che ha annunciato la presenza di un importante colpo di scena che riguarderà un personaggio.

Le precedenti dichiarazioni di Wallace su The Flash avevano mostrato la volontà dello showrunner di realizzare una stagione in grado di soddisfare i fan senza annoiarli. Ma dopo la premiere trasmessa negli Stati Uniti la scorsa notte, si è lasciato andare a ulteriori dichiarazioni che potrebbero portare a un importante risvolto di trama.

Il personaggio al centro di queste dichiarazioni è Harrison Wells (Tom Cavanagh) che, da ciò che ha dichiarato Wallace in esclusiva al portale Entertainment Weekly, sarà protagonista di un importante colpo di scena all'interno del sesto episodio.

"E' forte e soave. Si tratta di un uomo d'avventura. Non abbiamo mai visto un pazzo del genere, ma è presente un lato completamente inaspettato di lui, che non anticiperò. Ha un segreto che lentamente verrà rivelato.. ma ciò creerà molti problemi con la sua mente, portandolo letteralmente in un luogo emotivo che è molto simile a un territorio di uno degli Wells".

La sesta stagione di The Flash fa parte del famigerato Arrowverse, l'universo televisivo che comprende anche le altre serie TV di The CW come Supergirl, Batwoman, Arrow, Legends of Tomorrow. Esse faranno parte dell'atteso evento crossover intitolato Crisi sulle Terre Infinite. Qualora non l'abbiate visto, vi lasciamo infine al promo della seconda puntata di The Flash.