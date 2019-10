The Flash 6: sinossi e immagini ufficiali del terzo episodio della serie

Come ogni anno, arrivati a questo mese, tutte le nostre serie TV preferite ritornano sul piccolo schermo. E proprio questa settimana, come avviene ormai da sei anni, è ritornato The Flash con il primo episodio della sesta stagione.

Perciò ci troviamo in pieno periodo "anticipazioni", "sinossi", "immagini in anteprima", e proprio di quest'ultime parleremo noi oggi. Infatti sono state diffuse delle foto del terzo episodio della sesta stagione dal titolo: "Dead Man Running", che uscirà il 22 ottobre. Come potete vedere dalla gallery in calce all'articolo, molte di queste immortalano Barry Allen e compagni durante una festa in cui appaiono felici, spensierati e allegri.

Sembrerebbe che con il peso sulle spalle della crisi imminente del crossover "Crisi sulle Terre Infinite", il Team Flash abbia deciso di ritagliarsi un momento di svago, prima di ritornare ai consueti e sfiancanti problemi da "supereroi". Oltre a questi, possiamo vedere anche altri scatti interessanti in cui Barry e Killer Frost intrattengono una discussione, forse un po' tesa, con un personaggio famoso dei fumetti: Bloodwork.

Questa terza puntata vedrà Barry preparare uno dei membri del Team alla vita senza di lui, dal momento che "Crisi sulle Terre Infinite" è solo a una settimana di distanza. Nel frattempo il Team sono alle prese con un meta-umano dalla sete insaziabile, mentre Ralph scopre un segreto di famiglia.

L'episodio è stato scritto da Lauren Barnett e Thomas Pound e diretto da Sarah Boyd.

Voi seguite la serie? Avete visto il primo episodio.

