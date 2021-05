The Flash 7, in arrivo una scioccante rivelazione su Speed Force: le foto dell'episodio 8

The CW ha pubblicato delle nuove immagini e la sinossi ufficiale di 'The People vs. Killer Frost', l'episodio 7x08 di The Flash in arrivo il prossimo 4 maggio. Oltre al debutto di Sara Gracie nei panni di Fuerza, il lato più amichevole della Streght Force, la puntata includerà una "scioccante" rivelazione su Speed Force Nora.

"Mentre Frost (Danielle Panabaker) è alle prese con un'ingiusta punizione a causa dei suoi crimini passati, Caitlin fa di tutto per salvare sua sorella" si legge nella descrizione diffusa in rete da Comicbook.com. "Nel frattempo, gli sforzi di Barry (Grant Gustin) per proteggere Speed Force (la guest star Michelle Harrison) portano ad una scioccante scoperta." L'episodio è diretto da Sudz Sutherland, con Jonathan Butler e Gabriel Garza che hanno firmato la sceneggiatura

Lo showrunner Eric Wallace inoltre ha anticipato: "Dopo la scoperta delle tre misteriose nuove Forze, ci sono voluti tutti gli sforzi del Team Flash per tenere testa a ogni nuovo avversario" ha affermato lo showrunner Erc Wallace "Ma con la Strenght, Still e Sage Force che stanno minacciando di formare un'alleanza tra di loro, la crisi sempre più impendente spingerà oltre ogni limite Barry, Iris e il resto del Team Flash nel tentativo di salvare l'umanità da questo enorme pericolo".

In attesa di scoprire cosa accadrà nel prossimo episodio, The CW ha reso nota la sinossi ufficiale di The Flash 7x09.