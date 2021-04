The Flash 7, l'autore del fumetto entusiasta dell'arrivo di Bart Allen: 'Non vedevo l'ora'

Nei giorni scorsi è stato annunciato l'arrivo di Bart Allen nella settima stagione di The Flash. Il personaggio, nipote di Flash nel fumetto e noto anche come Impulse, sarà interpretato da Jordan Fisher. Mark Waid, che insieme al co-creatore Humberto Ramos gli ha dato vita sulla carta, non poteva che accogliere con orgoglio una notizia del genere.

"Sono oltremodo emozionato" ha infatti commentato a Comicbook.com. "Humberto ed io aspettavamo questo momento da quasi venticinque anni! Non vedo l'ora di scoprire cosa faranno con il nostro ragazzo Bart."

In The Flash, Bart Allen /Impulse è il nipote di Barry Allen e Iris West. Nato in un lontano futuro, è cresciuto in una sorta di realtà virtuale, e questo comporterà non poche difficoltà quando avrà a che fare con il mondo reale.

La settima stagione, intanto, va avanti, e nell'ultimo episodio qualcuno ha notato un inaspettato riferimento Marvel in The Flash. Per quanto riguarda la new entry, la descrizione ufficiale recita:

"Bart Allen aka Impulse: futuro figlio di Bart Allen e Iris West-Allen, Bart è l'adolescente più veloce del pianeta! Ma, a causa della sua propensione a un comportamento selvaggiamente impulsivo, i suoi genitori dovranno impegnarsi per insegnare al nuovo figlio la pazienza. Ma è un compito che dovranno portare a termine, affinché la famiglia possa lavorare insieme e fermare la più grande minaccia al Team Flash."