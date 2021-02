The Flash 7: Barry Allen avrà un nuovo potere, scoprite tutte le novità sul velocista

Le prime foto della settima stagione di The Flash hanno mostrato alcune scene inedite dell'opera di The CW, nelle scorse ore invece il network televisivo ha deciso di condividere la sinossi ufficiale del secondo episodio.

La puntata, intitolata "The Speed of Thought", concluderà parte delle storyline che il finale anticipato della sesta stagione non è riuscito a risolvere. A causa del Coronavirus quindi, la prima parte della settima stagione sarà dedicata a concludere l'arco narrativo dedicato al Mirrorverse. Ecco la sinossi ufficiale del secondo episodio: "Quando Barry acquista improvvisamente la capacità di pensare a velocità impossibili, cerca di sfruttare questo suo nuovo dono per salvare Iris. Mentre Barry è entusiasta del suo nuovo potere, Cisco sembra essere meno convinto. Nel frattempo Eva deve affrontare una verità sconvolgente".

Ad occuparsi della puntata sono stati Stefan Pleszczynski, Jonathan Butler e Gabriel Garz, rispettivamente regista e scrittori. In America l'episodio inedito andrà in onda il prossimo 9 marzo, mentre in Italia non è ancora stato annunciato quando sarà possibile vedere la settima stagione delle avventure di Barry Allen e degli altri personaggi dei fumetti della DC. Se non l'avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere questa intervista al protagonista di The Flash, in cui Grant Gustin parla della sua lotta contro la depressione.