The Flash 7, Barry Allen è in difficoltà nella sinossi dell'episodio 9

Come ha anticipato nei giorni scorsi Brandon McKnight, sono in arrivo molte sorprese nella stagione 7 di The Flash. The CW ha pubblicato la sinossi ufficiale del nono episodio, intitolato Timeless, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 11 maggio.

Nell'episodio 7x09, Barry Allen (Grant Gustin) andrà alla ricerca di Timeless Wells (Tom Cavanagh), l'originale Harrison Wells di Terra-Uno che è stato riportato in vita nell'episodio The Speed ​​of Thought.

La sinossi ufficiale di Timeless recita infatti:

"Berry cerca Timeless Wells - Dopo un devastante tradimento, Barry (Grant Gustin) chiede aiuto a Timeless Wells (Tom Cavanagh). Nel frattempo, Iris (Candice Patton) guida il Team Citizen lungo una strada pericolosa in cerca di risposte, e Cisco (Carlos Valdes) confida la sua più grande paura a Kamilla (la guest star Victoria Park)."

Il nuovo episodio di The Flash, scritto da Kristen Kim e Joshua V. Gilbert, è diretto da Menhaj Huda.

Nei giorni scorsi abbiamo visto le foto di Chillblain dal set di The Flash, mentre dopo aver letto la sinossi c'è una certa curiosità su chi possa tradire Barry Allen, soprattutto dopo la scoperta della Still Force nello scorso episodio, The One With The Nineties.

"Sicuramente sono stati piantati dei semi per un sacco di cose, ma quello che dirò al riguardo: è non credete a tutto ciò che vedete e non pensate di capire appieno quello che sta succedendo" ha anticipato Brandon McKnight.