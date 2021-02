The Flash 7: Barry Allen, Nash Wells e altri nelle prime foto della nuova stagione

Dopo aver letto la trama della premiere di The Flash 7, vi segnaliamo le nuove foto condivise dal network televisivo The CW, incentrate sui protagonisti della serie dedicata al supereroe dei fumetti della DC.

In calce alla notizia è presente una galleria di immagini, dedicate alla prima puntata della settima stagione di The Flash, episodio intitolato "All's Wells That Ends Wells". Possiamo quindi notare, oltre alla presenza del protagonista, anche personaggi come Iris West Allen, Chester P. Runk, Allegra Garcia, Nash Wells, Cecile Horton e Rosa Dillon. Come sapete la pandemia di Coronavirus ha impedito allo show di The CW di mandare in onda le puntate conclusive della sesta parte, che faranno quindi parte della settima stagione di The Flash. In particolare nella premiere, diretta da Alexandra La Roche e scritta da Sam Chalsen e Lauren Certo, scopriremo come si concluderà la vicenda di Iris, intrappolata nel Mirrorverse.

In America la stagione inedita andrà in onda il prossimo 2 marzo, per ora non sappiamo ancora quando sarà disponibile in Italia, dove è possibile vedere le avventure di Barry Allen nel canale Premium Action. Infine, vi lasciamo con il nuovo poster ufficiale di The Flash 7, mentre se non lo avete ancora visto, ecco il trailer dedicato al Mirrorverse.