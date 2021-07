The Flash 7, Barry e il suo team pronti alla battaglia nel trailer del finale di stagione

Abbiamo avuto nei giorni scorsi la notizia di un importante ritorno in The Flash 7, e The CW ha da poco pubblicato un promo del finale di stagione, Heart of the Matter, Part 2. L'episodio è la naturale continuazione della parte 1, che ha visto entrare in scena i futuri figli di Barry e Iris, Nora (Jessica Parker Kennedy) e Bart (Jordan Fisher).

Le immagini, della durata di una ventina di secondi, sono visibili anche all'interno della notizia. Nel finale di The Flash 7, Barry Allen (Grant Gustin) dovrà affrontare insieme ai suoi alleati la minaccia costituita da Godspeeed.

"A un certo punto l'eroe, per laurearsi, deve diventare più leader e meno allievo", ha detto lo showrunner Eric Wallace a ComicBook.com nei mesi scorsi. "Lo vedrete assumere di più il ruolo di leader. Questa è la crescita naturale di qualsiasi supereroe. E lo vedrete anche fare alcune cose nuove con i suoi poteri. E ovviamente, la cosa migliore di tutto questo è che mentre Barry Allen diventa più a suo agio e più forte nelle sue abilità come The Flash, i suoi nemici diventano poi ancora più grandi e più pericolosi."

In attesa di scoprire quando uscirà The Flash 7 in Italia, la sinossi del finale di stagione recita: "The Flash (Grant Gustin) arruola una serie di alleati, tra cui Iris (Candice Patton) e i suoi figli dal futuro, Bart e Nora West-Allen, per porre fine alla guerra dei velocisti e sconfiggere un nuovo letale avversario: il malvagio Godspeed (la guest star Karan Oberoi)". Scritto da Eric Wallace e Kelly Wheeler, il finale della stagione 7 di The Flash è diretto da Marcus Stokes.