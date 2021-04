The Flash 7, Brandon McKnight sulle prossime puntate: 'Stanno per arrivare molte sorprese'

Continuano le interviste a Brandon McKnight di The Flash: questa volta l'interprete di Chester P. Runk ha discusso delle prossime vicende che andranno in onda nelle puntate della settima stagione dello show di The CW.

Nel corso degli ultimi episodi, i numerosi fan di Barry Allen hanno assistito a diverse sorprese, tra cui le vicende legate al Mirror Universe. L'attore conosciuto per essere il volto di Chester P. Runk ha quindi parlato delle prossime sorprese che vedremo negli episodi di The Flash con i giornalisti di E!, commentandole così: "Sono state introdotte un paio di idee nelle ultime puntate e in questa assisteremo all'ingresso di un altro villain che sembra imbattibile, sicuramente si tratta dell'avversario più potente che sia mai comparso. Stiamo introducendo delle vicende per il futuro, ma quello che posso dire è di non credere a tutto quello che vedete, non pensate di star capendo tutto quello che sta succedendo. Ci saranno molte sorprese, nessuno se le aspetterà".

Siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altri dettagli riguardo le vicende dello show di The CW, nei giorni scorsi inoltre vi avevamo segnalato come ha reagito un autore di The Flash all'arrivo di Bart Allen, personaggio dei fumetti interpretato dall'attore Jordan Fisher.