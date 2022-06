The Flash 7, un cameo a sorpresa da Legends of Tomorrow dopo la cancellazione!

La nuova stagione televisiva del network CW ha subito molti cambiamenti, tra nuovi show ad ampliare l'offerta e addii a serie di lunga data come nel caso della recente cancellazione di Legends of Tomorrow: ma uno dei suoi protagonisti è appena apparso in un cameo nel più recente episodio di The Flash 7!

Nell'episodio più recente di The Flash 7, "L'uomo con la cravatta gialla" che ha debuttato ieri, vediamo Barry Allen alle prese con l'arrivo a sorpresa di Eobard Thawne (Matt Letscher), che è inspiegabilmente apparso nel 2022 e ha sviluppato un legame con Meena Dhawan (Kausar Mohammed).

Sospettoso riguardo al suo ritorno, Barry (e con lui il pubblico) scopre la verità entro la fine della puntata, grazie a un videomessaggio del Ray Palmer di Brandon Routh che entra nei dettagli del paradosso temporale che ha fatto apparire questo nuovo Eobard.

Quella di Ray Palmer è la prima apparizione di un componente del cast di Legends of Tomorrow da quando è stata annunciata la cancellazione dello show che si è concluso a marzo con la stagione numero 7.

Il cameo, però, non ha rivelato anticipazioni sul possibile futuro di The Flash, come ammesso dallo stesso showrunner Eric Wallace: "Non so nemmeno quanti episodi mi ordineranno per la stagione 9" ha rivelato a TVLine. "Quanto al salvare Legends... per quanto mi piacerebbe farlo, non sarà facile in una stagione in cui dovrò sviluppare la mia storia. Voglio essere onesto e non alimentare le speranze di nessuno" ha aggiunto, riducendo al lumicino le speranze dei fan che vorrebbero salvare Legends of Tomorrow.