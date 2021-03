The Flash 7, 'Central City Strong' fa i conti con i dolori e i traumi del passato

Il più recente episodio di The Flash, 7x04 Central City Strong, ha visto il ritorno di un villain dal passato dei nostri eroi, e ha colto l'occasione per affrontare i traumi e i dolori di alcuni degli eventi che li hanno condotti a questo punto.

In un mondo senza COVID, il quarto episodio della settima stagione di The Flash sarebbe stato in realtà la season premiere della corrente stagione, invece che il quarto appuntamento dell'anno con lo show.

Ad ogni modo, ciò che Central City Strong ha portato con sé, in maniera non troppo dissimile da quanto accaduto anche in altre serie con protagonisti i supereroi (pensiamo a WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier), è stata un'importante riflessione sui traumi subiti dai vari personaggi.

Dalla permanenza nel Mirrorverse di Iris (Candice Patton) al senso di colpa di Barry (Grant Gustin) per non averla potuta salvare prima, passando anche per la morte di Oliver Queen in Crisi sulle Terre Infinite, la cui menzione ed elaborazione ha giocato un ruolo chiave nello sventare le azioni di Abra Kadabra (David Dastmalchian), l'episodio ha fatto perno sui sentimenti dei protagonisti lasciando loro spazio per una crescita caratteriale, permettendo inoltre allo spettatore di provare esplorare più a fondo la psicologia dei personaggi che ogni settimana guarda attraverso lo schermo del televisore.

Il promo de prossimo episodio di The Flash, tuttavia, torna a puntare sull'azione e anticipa nuovi pericoli in agguato... Cosa accadrà questa volta al Team Flash?