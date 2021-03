The Flash 7, chiarito il destino di un importante personaggio dopo il primo episodio

Intervistato da Entertainment Weekly in seguito al debutto della settima stagione di The Flash, lo showrunner Eric Wallace ha commentato il destino di un importante personaggio alla luce degli eventi della premiere. Attenzione, seguono spoiler.

Stiamo parlando di Nash (Tom Cavanagh), che sul finale dell'episodio ha deciso di sacrificare se stesso e gli altri Wells per permettere a Barry di riottenere la sua velocità. Tuttavia, come abbiamo imparato, la serie The CW non è solita dire addio ai suoi attori tanto facilmente, e infatti Wallace ha già confermato il ritorno dell'attore nei prossimi episodi.

"Tom Cavanagh fa ancora parte dello show. Voglio dire soltanto che abbiamo già visto che esiste un numero infinito di Wells. Solo perché sono tutti morti non significa che questo debba cambiare" ha spiegato lo showrunner. "E Tom Cavanagh ha ancora qualcos'altro da fare nella stagione 7, molto altro."

Voi cosa ne pensate? Siete rimasti soddisfatti dell'esordio del nuovo arco narrativo? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. La seconda puntata della stagione 7 di The Flash andrà in onda su The CW il prossimo 9 marzo, mentre vi ricordiamo che in Italia il nuovo ciclo di episodi non sarà disponibile prima del prossimo 26 aprile.

Intanto, Wallace ha parlato della leadership di Barry in The Flash 7.