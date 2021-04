The Flash 7: ecco Chillblaine nelle nuove foto dal set! I fan dei fumetti impazziranno

Mentre un attore dello show di The CW anticipa alcune novità nelle prossime puntate di The Flash 7, vediamo le foto inedite dedicate al settimo episodio, che introducono anche un nuovo personaggio ispirato ai fumetti DC.

In calce alla notizia trovate le immagini di "Growing Pains", settima puntata della settima stagione di The Flash, in particolare possiamo anche vedere per la prima volta Chillblaine, avversario dei protagonisti interpretato da Jon Cor. Ecco la sinossi ufficiale dell'episodio condivisa dal network The CW: "Frost deve affrontare il suo passato. Quando un misterioso nemico che comanda il ghiaccio cerca di incolpare Frost per un crimine brutale, lei deve cercare un modo per provare la sua innocenza. Nel frattempo Barry e Iris hanno un ospite a sorpresa e Joe deve affrontare Kristen Kramer". La sceneggiatura è stata scritta da Sam Chalsen e Jess Carson, mentre la regia è stata affidata ad Alexandra La Roche.

In America la puntata andrà in onda stasera, martedì 13 aprile, mentre ancora non sappiamo quando la settima stagione sarà trasmessa in Italia. Cosa ne pensate del nuovo personaggio? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, in attesa di sapere qualche dettaglio in più sulla messa in onda dei prossimi episodi inediti, vi segnaliamo questa citazione alla Marvel presente in The Flash 7.